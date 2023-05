Nel Multisala Ciaky di Bari Business Marketing Talk, il primo Festival nazionale dell’Innovazione digitale

Prezzo non disponibile

Si svolgerà il 19 e 20 maggio, a Bari, nel Multisala Ciaky, Business Marketing Talk, il primo Festival nazionale dell’Innovazione digitale che, prima ancora che un evento, sarà un luogo di scambio in cui mondo dell’impresa e del marketing digitale si incontrano per disegnare nuove prospettive di mercato in uno scenario in continuo cambiamento.

Alla presentazione dell’evento, organizzato da Jcom Italia e patrocinato dal Comune di Bari, sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro, Eugenio Di Sciascio assessore alla trasformazione digitale del Comune di Bari, Marco Guaragnella, chairman del BMT e co-funder Jcom Italia, Pierfelice Rosato docente di Marketing del dipartimento di Economia e Finanza di Uniba, Ilenya Mortara HR business Partner EY, Vincenzo Paparella resp. Marketing Mokambo e Francesco Rafaschieri Ad Ciaky Multisala Bari e main sponsor dell’evento.

A chi è rivolto il BMT

L’evento nasce come strumento per informare e formare le imprese, i professionisti ma anche gli studenti ed ha il duplice obiettivo di farsi portatore di innovazione per PMI, grandi imprese, player istituzionali e divulgatore di cultura digitale sul territorio pugliese.

I numeri del BMT

2 giornate di formazione e informazione, 2 sale plenarie e 4 sale tematiche per ciascun giorno, 32 speaker nazionali tra ceo, specialist, art creator, project manager di grandi piattaforme digitali come Vinted, rappresentanti di Meta ed esperti di colossi della portata di Microsoft ma anche professionisti ed imprenditori del territorio che hanno dato vita a start up di successo. Saranno loro a portare sul palco esperienze, strategie adottate, ricadute del digital su business e nuovi modelli di lavoro.

4 sale tematiche: E-commerce e advertising, Innovazione e Business, Marketing strategico, Social Media e Influencer, per sapere come influisce la digitalizzazione sul business dell’impresa, come si coniuga l’impiego di tecnologie con le strategie di crescita di una azienda.