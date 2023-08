III ^ Edizione del Festival del Km.0 a Ruvo di Puglia

Indirizzo non disponibile

Il Festival del Km.0 nasce con l'obiettivo di valorizzare la biodiversità vegetale e animale del territorio, dando quindi risalto alle piccole aziende e alle realtà locali artigianali. Il Festival è una vetrina, ove nell'arco della giornata ci sono laboratori artigianali come la lavorazione del latte o la realizzazione del sapone, creiamo punti di discussione su dibattiti di tematiche importanti per la nostra terra come ecosostenibilità, agricoltura, giovani e mangiar sano.

26-27 Agosto 2023



Azienda zootecnica Masseria Coppa