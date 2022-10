Festival multidisciplinare maschere d'olivo all'Abeliano

Parte l'8 ottobre alle ore 21 il Festival Multidisciplicare MASCHERE D'OLIVO, progetto sostenuto dal MiC con il patrocinio del Comune di Bari-Assessorato alle Culture, ideato e organizzato da Vito Signorile al Teatro Abeliano di Bari, con la partecipazione di compagnie e artisti di primo piano nel panorama contemporaneo delle arti sceniche (Teatro, Musica e Danza).

Il calendario spettacoli è il seguente:

TEATRO - Compagnia del sole: “Miles Gloriosus” 8 ott. h. 21:00 / 9 ott. h. 18:00

MUSICA - Roberto Ottaviano & Gruppo: "West side story" 14 ott. h. 21:00

DANZA - ResExtensa Dance Company (Elisa Barrucchieri): “Puzzle” 17 e 18 ott. h. 21:00

TEATRO - Signorile/Frallonardo/Lerro/Masciavè: “Una famiglia” 22 ott. h. 21:00 / 23 ott. h. 18:00

MUSICA - Maria Moramarco & Uaragniaun: "Stella Ariente" 28 ott. h. 21:00

TEATRO RAGAZZI - Compagnia del Sole: “ERaUlisse” 30 ott. h. 18:00

DANZA - Compagnia GDO (Federica Galimberti): “Twee” 4 nov. h. 21:00

TEATRO - Antinori/Frallonardo: “Cronache del bambino anatra” 5 nov. h. 21:00

TEATRO RAGAZZI - Fantacadabra: “La vera storia del gatto con gli stivali” 6 nov. h. 18:00

MUSICA - Libraro-Chimienti-Damiani: "Real…mente Napoli" 11 nov. h. 21:00

TEATRO - Teatro del Sangro: “Regina Madre” 12 nov. h. 21:00 / 13 nov. h. 18:00

DANZA - Compagnia Mandala (Paola Sorressa): “Riti di passaggio” 18 nov. h. 21:00

TEATRO RAGAZZI - I Guardiani dell’Oca: “Moby Dick” 20 nov. h. 18:00

MUSICA - Claudio Prima & Tabulè: "Balconi smozzicati" 25 nov. h. 21:00

TEATRO - Elsinor (regia di Michele Sinisi): “Tradimenti” 26 nov. h. 21:00 / 27 nov. h. 18:00

DANZA - Compagnia Unika (Sabrina Speranza): “The sound of silence” 2 dic. h. 21:00

TEATRO RAGAZZI - Bertolt Brecht (Maurizio Stammati): “Il mago Oz” 4 dic. h. 18:00

MUSICA - Radicanto: "Le Indie di Quaggiù" 9 dic. h. 21:00

TEATRO - Agricantus (Sergio Vespertino): “Manuale di sopravvivenza” 10 dic. h. 21:00 / 11 dic. h. 18:00

MUSICA - Gruppo Abeliano: “Jukebox all’idrogeno” 16 dic. h. 21:00

TEATRO - Compagnia Gruppo Abeliano: “Il piantatore di lune” 17 dic. h. 21:00 / 18 dic. h. 18:00

TEATRO - Vito Signorile: “Io so che a me bambino” 19-20 dic. h. 21:00 / 21 dic. h. 18:00

Per i biglietti sono previste formule di abbonamento per rassegna, e per l'intera manifestazione (22 spettacoli), come indicato a seguire:



Teatro: abbonamento 8 spettacoli = € 100

biglietto € 18 - ridotto (over65, studenti, convenzioni) € 15

Teatro ragazzi: abbonamento 4 spettacoli = € 30

biglietto € 10 - ridotto (fino a 12 anni) € 8

Musica: abbonamento 6 spettacoli = € 50

biglietto unico € 10

Danza: abbonamento 4 spettacoli = € 60

biglietto € 18 - ridotto (over65, studenti, convenzioni) € 15





Abbonamento FULL: 6 spettacoli a scelta (max 2 a rassegna) + 2 comuni per tutti (“JukeBox all’idrogeno” e “Il piantatore di lune”) = € 80