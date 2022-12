Festival MUSE anche a Bari e Locorotondo

Prosegue a Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D’Otranto la prima edizione di MUSE. Fino al 29 dicembre il Festival organizzato dall'Associazione Locus Festival, in collaborazione con la Regione Puglia e Pugliapromozione e con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura, ospiterà oltre venti concerti, spettacoli e laboratori proposti da donne e una mostra fotografica di Guido Harari in un percorso tra generi, generazioni, bellezza e suggestioni invernali pugliesi. Dalle divinità della mitologia, al protagonismo femminile nella scena musicale contemporanea, i luoghi della Puglia accolgono le voci, i suoni e le immagini delle muse d’oggi. Biglietti disponibili in prevendita nel circuito TicketOne. Info www.locusfestival.it.



Muse è una rassegna organizzata con il supporto delle amministrazioni comunali di Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D'Otranto in collaborazione con Wall Of Sound Gallery, I-Jazz, Italian Music Festival, Distretto Puglia Creativa, Officina degli Esordi, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Cooperativa Serapia, Coolclub, Castello Volante e Sei Festival. I biglietti dei concerti e degli spettacoli sono disponibili in prevendita nel circuito TicketOne.

PROGRAMMA



FASANO (BR)

Museo Archeologico di Egnazia (Savelletri)

18 dicembre ore 11 | Serena Spedicato e Vince Abbracciante

Teatro Sociale

26 dicembre ore 21| Serena Brancale



BARI - Officina degli Esordi

16 dicembre ore 18 | Guido Harari presenta "Remain in Light. Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri” (Rizzoli Lizard)

16 dicembre ore 21 | Valentina Magaletti

17 dicembre ore 21 | Rosa Brunello

18 dicembre ore 21 | Matilde Davoli

21 dicembre ore 21 | Emma Nolde

27 dicembre ore 21 | Whitemary

28 dicembre ore 21| Fabryka

29 dicembre ore 21| Anna Bassy



CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) - Castello Volante De’ Monti

Dal 17 dicembre al 6 gennaio | Muse - Mostra fotografica di Guido Harari (inaugurazione ore 18)

17 dicembre ore 21| Valentina Magaletti e Rachele Andrioli in collaborazione con BazArt e Sei Festival

20 dicembre ore 21 | Nada

23 dicembre ore 21 | Elisa Bee - Vera di Lecce in collaborazione con Sei Festival

27 dicembre ore 21 | Nziria

28 dicembre ore 21 | Marta del Grandi



LOCOROTONDO (BA) - Cinema Auditorium Comunale

Dal 18 al 20 dicembre | Laboratorio di danza a cura di Elisa Barucchieri e ResExtensa Dance Company

Dal 20 al 22 dicembre | Laboratorio teatrale a cura di Compagnia Licia Lanera (G.lan - Laboratori urbani)

20 dicembre ore 21 | Il sole a sud - ResExtensa Dance Company

21 dicembre ore 21 | Nada

22 dicembre ore 21 | Da lle dù a lle quàtte aggirene le matte - Compagnia Licia Lanera

23 dicembre ore 21 | Erica Mou

29 dicembre ore 21| Sade Mangiaracina (Chiesa della Madonna della Greca)



Info e prevendite

www.locusfestival.it - ticketone.it/artist/muse-festival