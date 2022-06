Festival Internazionale di Musica Universitaria alle Grotte di Castellana: concerti dei cori Harmonia e Eolides

Sabato 4 giugno alle ore 20:30 le Grotte di Castellana (Ba) ospiteranno il FIMU, Festival Internazionale di Musica Universitaria. La rassegna promossa dal Coro Harmonia torna dopo due anni di silenzio e lo fa scegliendo la suggestiva cornice della caverna della Grave come palcoscenico.

Nel corso della serata, insieme al Coro Harmonia, diretto dal M° Sergio Lella, si esibirà anche il Coro Eolides, proveniente da Parigi, diretto dal M° Benjamin Fau. Un’occasione, quindi, di scambio culturale che vedrà coinvolte due realtà musicali universitarie europee esibirsi in musiche di Costeley, Daunais, Elgar, Faurè, Franck, Janequin, Purcell, Rossini, Sterndale Bennet, Vivaldi e Wood. Ad accompagnare i cori sarà la pianista Angela Trentadue.

Il coro dell’Ateneo barese, che raccoglie circa 60 elementi, svolge dal 1989 un’intensa attività musicale, tesa a coinvolgere il più possibile l’intera comunità accademica. La finalità principale di Harmonia in questi anni è stata la diffusione della pratica musicale tra i giovani e in particolare tra gli studenti universitari. Harmonia ha compiuto passi decisivi per instaurare nell’Ateneo barese un’attiva tradizione musicale.

L’ingresso all’evento del 4 giugno è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 338.8106933.