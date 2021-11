All’Auditorium “Nino Rota” il Festival Internazionale Organistico del Consevatorio di Musica “Piccinni” di Bari

Il prossimo venerdi 26 novembre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Nino Rota” è in programma il secondo appuntamento del Festival Internazionale Organisticodel Consevatorio di Musica “Piccinni” di Bari. Il monumentale organo meccanico Tamburini – Zanin sarà suonato da Natalia Baginskaia. In programma musiche di D. Buxtehude - J.S.Bach - N. Hakim - E.M. Bossi - L. Bonoldi - P. Picemaille.

Prenotazione obbligatoria: eventiconservato riopiccinni@gmail.com



Apertura delle porte alle ore 17.30 per consentire lo svolgimento del protocollo anti-Covid.

Sempre venerdi 26 novembre, dalle ore 21.00 sulla piattaforma YouTube Premiere– https://youtu.be/ a59L9Ya4msI - saranno disponibili le musiche per trii e quartetti di Beethoven eseguiti da Simona Putignano, violino - Giorgia De Santis, violino - Annalisa Sal vemini, viola - Roberta Pastore, violoncello. Sarà eseguito il Quartetto op. 18 n. 1 in Fa maggiore.