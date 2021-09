"Festival organistico internazionale -concerto del maestro Roberto Grasso a Mola di Bari"

Festival organistico internazionale - Concerto dell’organistaM° Roberto GRASSO, per la XII Edizione dei Concerti di Santa Maria del Passo all’antico

La partecipazione del concerto avverrà nel rispetto delle norme previste per il contrasto al coronavirus ed esclusivamente per le persone provviste di Green Pass. L’ingresso è libero; è consigliata la prenotazione (Info: Tel. +39 340 3761550).





Il Festival organistico Internazionale

è organizzato dalla locale Associazione Culturale Arte&Musica con la Direzione artistica dell’organista molese Margherita Sciddurlo, Docente di Organo presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, e la collaborazione della Confraternita di San Francesco di Mola di Bari. Tutti i concerti “Dall’Antico al Moderno”, che compongono sia “Concerti di Santa Maria del Passo” che i “Concerti di San Domenico” sul moderno organo Zanin del 2018 sono ad ingresso libero.



Il M° Roberto Grasso è nato nel 1983. Ha intrapreso lo studio del pianoforte con A. Collina e successivamente quello dell’organo con M. Guido, M. Nosetti, E. Teglia e T. Zunino. Nel 2016 ha conseguito la Laurea in Didattica della Musica e dell’organo al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo.Ha seguito corsi di perfezionamento con illustri docenti organisti, fra i quali Bonino, Zarensky, Macinanti, Kramer, Verdicchio. Ha studiato clavicembalo con Gian Maria Bonino.Attualmente, è iscritto al Biennio

specialistico in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo e si sta perfezionando nello studio della musica antica con Christopher Stembridge.È organista della Cattedrale di Albenga (SV) alle solenni celebrazioni di S. E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo diocesano, e della Chiesa dei SS. Nazario e Celso di Mendatica (IM). Ha seguito i lavori di restauro dell’organo Paoli-Musso (1840), sito in Mendatica (IM), eseguiti dal Laboratorio Organi dei F.lli Carrara di Rumo (TN). Tiene regolarmente concerti da solista e in collaborazione con altri musicisti fra i quali Cristina Silvestro, violinista dell’Orchestra

Sinfonica di Sanremo, il trombettista Fiorentino Serriello, il soprano Melissa Briozzo e il tenore Simone Favara. Ha suonato per alcune rassegne organistiche in Italia. È Presidente e Direttore artistico dell’Associazione Culturale Vallinmusica (IM).



Il M° Roberto Grasso eseguirà il seguente programma:

Josè Elias (1678-1755) – Entrada para el Te Deum

Sebastian A. De Heredia (1561-1627) – Pange Lingua por ce sol fa ut

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) – Quattro versetti sull’Inno Ave Mari Stella

Johann Pachelbel (1653-1706) – Fantasia in Do Maggiore

Alessandro Scarlatti (1660-1725) – Folies d’Espagna

Georg F. Haendel (1685-1759) – Voluntary VII

Domenico Scarlatti (1685-1757) – Sonata in Sol Maggiore K.328

Domenico Zipoli (1688-1726) – Elevazione in Fa Maggiore

John Stanley (1712-1786) – dal Voluntary n.1 op. 5 ( Adagio-Allegro)

Giovanni B. Martini (1706-1784) – Grave per la Benedizione

Niccolo’ Moretti (1764-1821) – Sonata ad uso Offertorio

Giuseppe Corsi (sec. XVIII) – Polka Marziale per dopo la messa









