FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE II edizione 'JADWIGA KOWALSKA'



Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, torna il Festival Organistico Internazionale del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, giunto alla sua seconda edizione, con l’auspicio di poter assicurare la giusta continuità ad un appuntamento culturale di così alto prestigio per la Istituzione musicale barese.



Il primo appuntamento è in programma Venerdi 29 ottobre, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota”, dove il monumentale organo meccanico Tamburini – Zanin sarà suonato da Jadwiga KOWALSKA, diplomata all’Accademia di musica Fryderyk Chopin di Varsavia, dove ha studiato organo con il Prof. Joachim Grubich.



Attualmente e? ricercatrice presso l’Istituto di Musicologia dell’Universita? Cattolica di Lublino. Insegna anche organo alla Tadeusz Szeligowski Music School di Lublino.



In programma musiche di D. Buxtehude, J.S. Bach, M. Duprè, F. Mendelssohn Bartholdy, A.G. Ritter, J. G. Rheinberger.



“Nelle intenzioni di Nino Rota -ha spiegato il M° Enzo Filacaro, docente di Organo del Conservatorio di Bari e curatore del Festival Organistico Internazionale - l’organo dell’Auditorium del Conservatorio era stato pensato per valorizzare il repertorio organistico in chiave concertistica, oltre che didattica, commissionando la realizzazione di uno strumento di qualità che potesse far emergere le qualità tecniche ed interpretative dei molti talenti formatisi nelle scuole organistiche del “Piccinni”.



Oggi questo monumentale organo, profondamente ripensato dopo il prezioso e capillare intervento dell’organaro Francesco Zanin ultimato nel 2019, rappresenta uno strumento il cui “valore” va ben oltre le qualità timbriche e meccaniche e si offre come riferimento prezioso per quanti avranno la curiosità di avvicinarsi alla letteratura organistica.



Anche questa seconda edizione del Festival Organistico del Conservatorio “Piccinni” di Bari – ha concluso Filacaro - avrà, pertanto, un profondo respiro internazionale, in linea con lo spirito di “levante” che anima la vita culturale del nostro Conservatorio e, più in generale, della nostra Città di Bari.



Ingresso dalle ore 19.15 per svolgimento protocollo COVID – 19.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@ gmail.com

29 ottobre 2021, ore 20.00

Auditorium “Nino Rota”, Bari

