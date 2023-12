Festival Organistico Internazionale con Wladimir Matesic

Prezzo non disponibile

Con il concerto del M° Wladimir Matesic, in programma venerdi 22 dicembre 2023 alle ore 20.00nell’Auditorium “Nino Rota”, si apre la terza edizione del FESTIVAL ORGANISTICOINTERNAZIONALE promosso dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, con il coordinamento del M° Enzo Filacaro.



Torna, dunque, una rassegna concertistica molto attesa dagli appassionati di organo, che avranno modo di apprezzare – nel corso dei cinque appuntamenti previsti – le straordinarie qualità timbriche ed espressive del maestoso organo Tamburini-Zanin, dal 2018 ricollocato nell’Auditorium “Nino Rota” e restituito a cultori e appassionati dopo un lungo e meticoloso intervento di ripristino strutturale e ampliamento tecnico.



Il programma del concerto del M° Wladimir Matesic prevede l’esecuzione di musiche di S. Karg-Elert, J.S.Bach, J. Pachelbel, C. Ph. E. Bach, W. Matesic, C. Franck, P. Cholley, L. Vierne.