L’onorevole Francesco Paolo Sisto e Michele Cozzi ospiti della rassegna Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor

La concezione dell'uomo, le narrazioni politiche, le leadership in ascesa e in declino, lo scontro tra scienziati e costituzionalisti, il rapporto Nord-Sud sono il focus dell’ultimo appuntamento con il “Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor”, organizzato dalla cooperativa I bambini di Truffaut e sostenuto dal Comune di Mola di Bari.



S’intitola “Del Racconto, lo sguardo” l’evento del 30 aprile come sempre in diretta streaming. Michele Cozzi e Attilio Romita, giornalisti e autori del libro "L'ospite inatteso. Il coronavirus nello scontro tra statalisti e liberali", edito da Cacucci, dialogano con l’onorevole Francesco Paolo Sisto e il giornalista Daniele Rotondo (Tg2) per raccontare la loro chiave di lettura di alcuni dei “sommovimenti prodottisi nel microcosmo individuale e collettivo dopo la pandemia”. Una trattazione da come eravamo a come il virus ci avrà cambiato.

A seguire la visione del documentario “Alla ricerca di Van Gogh" dei due registi cinesi Haibo Yu e Tianqi Kiki Yu che mescola realismo sociale, intimismo e viaggio iniziatico. Una riflessione sul senso dell'arte e della sua riproducibilità, nell'epoca che va configurandosi.

“Si conclude questa prima edizione indoor del festival. Stare dentro anche quando la condizione del cinema e della letteratura ti trasportano necessariamente “fuori”, è stato straniante da vivere in questi mesi. Ma è stato altrettanto meraviglioso scoprire che anche in questa nuova modalità in streaming le persone che hanno partecipato al festival sono state tantissime, col desiderio e l’esigenza di parlare con gli autori, esprimere un proprio giudizio sui film visti e i libri presentati. È stato un modo, diverso, ma senz’altro utile per prendere delle boccate di ossigeno e tenere viva la nostra quotidianità intristita a causa di questa pandemia”, racconta Giancarlo Visitilli, direttore artistico del festival.

Gli appuntamenti, presentati dal teatro Van Westerhout di Mola di Bari, hanno superato a sera gli 8mila utenti collegati, la maggior parte dalla Puglia ma tanti anche da altre regioni (in ordine di classifica da Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria, Liguria, Emilia Romagna, Sicilia e Valle D’Aosta). Il festival grazie in questa sua nuova versione in streaming ha registrato per la prima volta spettatori fuori dai confini italiani, in particolare da Colombia, Senegal, Canada, Francia e Stati Uniti.

“Vi diamo appuntamento alla nuova edizione estiva del Festival che inaugureremo a giugno. Ma solo in presenza. Un modo per riprenderci tutto quello che ci hanno tolto dinanzi a uno schermo, in compagnie di pagine scritte. E tante da scrivere insieme in estate”, conclude Visitilli.

L’appuntamento del 30 aprile potrà essere seguito gratuitamente in streaming sulla piattaforma MYmovies.it: basterà accedere al link https://www.mymovies.it/ ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/ festivaldelraccontoilfilm).

Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.

Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.

In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).

Il progetto è stato sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.