Festival ResExtensa Calling al Teatro Abeliano

ResExtensa, Centro Nazionale di Produzione della Danza, organismo di rilevanza nazionale, apre le porte del teatro Abeliano a Bari per una tre giorni in celebrazione dell’arte coreutica. Spettacoli, audizioni, prime assolute, residenze artistiche, racconti, degustazioni. Torna la rassegna che unisce le esperienze e le emozioni in nome della danza!

Dal 19 al 21 settembre, al Teatro Abeliano di Bari, ResExtensa Calling… unirà giovani talenti regionali a eccellenze internazionali, musica dal vivo e talk con gli artisti.

Ma non solo! Ogni serata si concluderà con una piccola degustazione di delizie offerte dalla Pasticceria Giotti – prima pasticceria a ricevere il prestigioso riconoscimento di Bottega Storica Patrimonio di Puglia.

Tre giorni per scoprire le mille sfaccettature della danza.

Si parte il 19 settembre:

alle 16:00 c’è un’audizione per Boogiedown, dedicata a giovani danzatori con esperienza mista tra contemporaneo e urban, per un progetto annuale in seno al Centro di Produzione.

Alle 21:00 sarà l’anteprima assoluta di Innanduo con MUTACTION, progetto vincitore di Puglia Sounds Tour Italia 2023, seguita da una talk con gli artisti.

Il 20 settembre sarà una giornata di alta danza italiana all’insegna della collaborazione

con due importanti collaborazioni tra eccellenze italiane conosciute nel mondo: Excursus/Pindoc presenterà Affinità di Ricky Bonavita con Valerio de Vita, a seguire, Shocking del potente duo composto da Giorgia Maddamma e Francesca La Cava, coproduzione tra la compagnia pugliese Koreoproject e la sarda Gruppo e-Motion.

21 settembre è invece la giornata che celebra le nuove iniziative pugliesi:

In prima regionale per il teatro: due importanti lavori nati nelle residenze artistiche pugliesi di AREA MEDITERRANEA – progetto sostenuto dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura, vincitori anche di ABITARE, residenze in collaborazione con il Festival Castel dei Mondi di Andria.

Sameval Coevo, di Serena Angelini con Giulia Bertoni, sarà raccontato in forma creativa.

A seguire salirà sul palco Ahmed Khemis, per la prima volta in Puglia, già danzatore di Akram Kahn ora trasferitosi in Puglia, con la sua potente ed emozionante Archétype.

A concludere, torna a Bari dopo un anno di tournée nazionale, Nest: Puzzle.2 di ResExtensa Dance Company, danzato da Fabiana Mangialardi e Moreno Guadalupi.

Ogni sera si concluderà in dolcezza con una offerta dolciaria della Pasticceria Giotti e l’incontro con gli artisti in foyer.

19 settembre

A BARI:

h.16 AUDIZIONE per danzatori per la Crew Boogiedown, per un bel progetto con ResExtensa

h.21 anteprima assoluta del nuovo lavoro MUTACTION di Innanduo - progetto vincitore

PugliaSounds, seguito da un talk con gli artisti.

20 settembre

h.21 AFFINITà di Ricky Bonavita Compagnia Excursus/Pindoc

SHOCKING di Francesca La Cava, Giorgia Maddamma, Gruppo e-Motion con Koreoproject

21 settembre

h.21 SAMEVAL COEVO raccontato da Serena Angelini con Elisa Barucchieri

ARCHÉTYPE di e con Ahmed Khemis, Ahmed Khemis Company

NEST: PUZZLE.2 di e con Fabiana Mangialardi e Moreno Guadalupi, direzione Elisa Barucchieri