Festival Ti fiabo e ti racconto-le strade che ridono

Ti Fiabo e Ti Racconto | ?? ?????? ??? ?????? - ???? ???????

Festival diffuso di spettacoli & animazioni nel Centro Storico ??? 9 ?? 11 ???????? ? ???????

A Natale torna la magia di ”TI FIABO E TI RACCONTO”!



Un ricco programma di EVENTI, che invaderanno il bellissimo borgo antico con spettacoli ed animazioni destinate ai bambini e alle famiglie ma che sicuramente divertiranno, stupiranno ed incanteranno spettatori di tutte le età!



Un imperdibile evento di apertura il 9 dicembre nel Teatro Comunale T.Traetta e due intense giornate con spettacoli in luoghi diversi che diventeranno inconsueti palcoscenici all’aperto.

Tanti eventi con compagnie e artisti nazionali ed internazionali, ogni giorno dal pomeriggio fino a sera.



Il Festival è promosso dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto “Bitonto Città dei Festival- Rete dei Festival 2022” ed è organizzato dal Teatrermitage.



Vi aspettiamo tutti, piccoli e grandi , per sognare insieme aspettando il Natale, con tanti, tanti sorrisi!



Di seguito il programma completo delle tre giornate :



???????' 9 ????????

Spettacolo di apertura Festival



ore 18,30 – TEATRO COMUNALE T.TRAETTA

Duo Meroni Zamboni

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

spettacolo di clownerie, acrobatica, magia comica (dai 3 anni)

*ingresso con ticket





?????? 10 ???????? - Eventi a partecipazione gratuita



ore 17,30 – OFFICINE CULTURALI

OH CHE UOVO !

Marzia Colucci e Elisabetta Tonon

Lettura animata e laboratorio di gioco teatro (3-5 anni)

*prenotazione obbligatoria



ore 18,00 e ore 19,00 (replica) - CHIOSTRO S. DOMENICO

NARRABOT 2.0

Giacomo Dimase

Spettacolo di narrazione (dai 5 anni)





ore 20,00 – PIAZZA CATTEDRALE

Los Filonautas

NAUFRAGHI PER SCELTA

Spettacolo su filo teso (tout public)





???????? 11 ???????? - Eventi a partecipazione gratuita



ore 18,00 e ore 19,00 (replica) – CHIOSTRO S. DOMENICO

Teatro dei Cipis

IL PACCHETTO D’ORO

Giulia Petruzzella

Spettacolo di TeatroAnimazione (dai 4 anni)



ore 19,00 e ore 20,30 (replica) - PIAZZA CATTEDRALE

Terzo Studio

ALTO LIVELLO

Spettacolo di trasformismo su trampoli (tout public)



INFO



Segreteria del Festival

TEATRERMITAGE

Via Pia 57/59 – Molfetta

https://www.tifiaboetiracconto.it/



INFO LINE

340.8643487 – 080.3740636







LIBRERIA HAMELIN – Via G. Matteotti 159 - Bitonto