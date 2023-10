Festival Traetta, pianoforte per due con la coppia Schiavo-Marchegiani

Al Traetta Opera Festival diretto da Vito Clemente gli ottantotto tasti si moltiplicano per due con le quattro amni di Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, sabato 21 ottobre (ore 20.30) protagonisti al Teatro Comunale di Bitonto di un nuovo recital del ciclo «Ri-letture», sette recital all’interno dei quali gli interpreti ospiti propongono rivisitazioni di pagine del grande riformatore del melodramma del Settecento accanto a musiche di altri autori. L’apprezzata coppia di musicisti, nota al pubblico e alla critica internazio­nale per lo stile personalissimo, la natu­ralezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle interpretazioni, accanto a musiche di Johann Sebastian Bach (Schafe können sicher weiden BWV 208), Mozart (Sonata in fa maggiore K 497), Schubert (Fantasia in fa minore op. 103 D 940), Brahms (Danze ungheresi 3, 4 e 5) e Rossini (Ouverture dall’opera «L’italiana in Algeri»), proporrà il brano «Run to Your Rest» ispirato a Traetta e appositamente commissionato dal festival a Mattia Vlad Morleo.

Attivi anche in veste di solisti, Schiavo e Marchegiani hanno tenuto insieme centinaia di concerti in tutto il mondo, suonando alla Carnegie Hall di New York, alla Philhar­monie e alla Konzerthaus di Berlino, nonché al Musikverein e alla Konzerthaus di Vienna, al Mozarteum di Salisburgo e molte altre sale da concerto di grande prestigio. Il loro debutto in coppia risale a dieci anni fa, al Ravello Festival, e da allora si sono esibiti non solo in versione da camera, ma anche con la Royal Philharmonic Orchestra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Sym­phony Orchestra, la Prague Radio Sym­phony Orchestra, la Sofia Philharmonic Orchestra, la New York Symphonic Or­chestra e molte altre formazioni di rilevanza internazionale. Tra l’altro, Schiavo e Marchegiani incidono in esclusiva per la Decca, che nel 2014 ha pubblicato il loro primo cd dedicato a Franz Schubert, accompagnato da recensioni entusiastiche. Nel 2018 è uscito il disco «Dances» con le Danze Ungheresi e i Val­zer op. 39 di Johannes Brahms. Il terzo disco Decca è arrivato nel 2020 con i Concerti per due pianoforti K 242 e K 365 di Mozart e il Concerto per pia­noforte a quattro mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonic Or­chestra diretta da Gudni A. Emilsson. Infine, nel 2021 il cd «Mozart for two» interamente dedicato alle Sonate del genio di Salisburgo.

Biglietti al costo simbolico di 1 euro. Info e prenotazioni 080.3742636 - traettaoperafestival.it.