La fiaba dei regali al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato 4 e domenica 5 novembre ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella

Perché si fanno i regali? Chi porta e procura i regali alla Befana, Babbo Natale, Santa Lucia e ai Re Magi?

LA FIABA DEI BEI REGALI

opera originale di Gianni Franceschini

Età consigliata 4-8 anni

A queste domande, fatte da un bambino al vecchio Giuan Gastaldo, il vecchietto che conduce il carrettino dei regali, nella tradizione popolare veneta, a Santa Lucia, risponde lo stesso Giuan Gastaldo in persona, narrando una fiaba al bambino.

In piccolo paese vive un burattinaio, ogni anno, per la festa della luce, il solstizio d’inverno, prepara uno spettacolo di burattini. Malauguratamente il personaggio principale, il signor Inverno, è scomparso, rapito da una burattina strega, e fatto prigioniero sul monte Pallido. Solo degli altri burattini potranno salvarlo e farlo tornare in tempo per la festa della luce. Il viaggio porta i burattini, Zubburù e Pelucco in vari posti dove incontrano dei personaggi che danno loro un regalo da consegnare al Signor Inverno, con quei regali potrà salvarsi dalla strega cattiva. La Befana, Babbo Natale, Santa Lucia e i tre Re Magi fanno dei bei ragali ai burattini, questi li consegnano al Signor Inverno che con il loro aiuto si libera, torna al paese e fa festa con lo spettacolo nuovo.

Il vecchio “Gastaldo” racconta la fiaba con figure, essenziali travestimenti e pittura dal vivo che, con la musica, creano la suggestione dello straordinario e fantastico.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it