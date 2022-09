La fiaba dei Supereroi della compagnia Tieffeu di Perugia in scena alla Casa di Pulcinella

Cosa succede se principi e principesse, fate e maghi, nani e folletti dai super poteri cercano di difendere Cappuccetto Rosso, Pollicino e tutti gli altri bambini del regno incantato, dai mostruosi e perfidi piani dei cattivi delle fiabe?

Lo scoprirete sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella

In scena La fiaba dei Supereroi della compagnia Tieffeu di Perugia

I bambini scopriranno che come tutti nessuno è perfetto e anche i super eroi hanno il loro punto debole; e se i cattivi riuscissero a scoprirlo? Forse questa volta avranno la meglio e sarà davvero la fine del regno incantato e di tutte le fiabe? Mantenendo quelle che sono la struttura i personaggi e le funzionalità della fiaba, il racconto si presenta con un tema che ha come soggetto il mondo immaginario dei super eroi, un’altra grande e importante passione per i bambini, che può esistere e avere significato anche in una affascinante e incantata ambientazione fiabesca.

I supereroi sono anch’essi personaggi appartenenti ad un immaginario inventato e contengono valori positivi, come il non arrendersi e superare le difficoltà, cercare di fare del bene e combattere il male e poi soprattutto anche se sono forti e invincibili, anche loro riconoscono di non essere perfetti e di avere qualche punto debole… perché è giusto ammettere, nelle varie esperienze e nelle diverse avventure che si fanno, i propri pregi e i propri difetti.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti