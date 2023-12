“Natale in grotta” alla Basilica rupestre di Santa Candida

L’Archeoclub di Bari,come ogni anno organizza questo evento presso la Basilica rupestre di Santa Candida, nella Lama Picone con ingresso da Via Generale Dalla Chiesa. Guidati dalle fiaccole, al suono della cornamusa e canti natalizi si potranno così vivere momenti di particolare suggestione in questo prezioso ipogeo rupestre, risalente all’anno 1000, il più esteso di tutta la provincia di Bari. La fiaccolata, organizzata dall’Archeoclub di Bari che da anni lo ha in “affidamento”, vuole essere anche un altro appuntamento, un altro modo per fare vivere questo luogo, per farlo conoscere, tutelarlo, custodirlo, averne cura.