A Bari torna all'alba l'appuntamento con la 29esima Edizione della 'Fiaccolata Nicolaiana'

Quando Dal 06/12/2022 al 06/12/2022 dalle 05,15 partenza dei cortei per raduno da Piazza Massari in Basilica alle ore 6.00

Il circolo Acli Dalfino e le Associazioni "QUELLI DELLA PINETA' e ' BARI ROAD RUNNERS', organizzano la 29" Edizione della Fiaccolata Nicolaiana. All'alba del 6 dicembre 3 cortei partiranno in contemporanea alle ore 05,15 da 3 punti diversi della città di Bari per confluire in piazza Massari dove si uniranno in un solo corte. Con il Gonfalone della Compagnia del Pellegrino di Bari si raggiungerà la Basilica di San Nicola alle ore 06,00 dove insieme al Priore Padre Distante ci sarà un momento di riflessione e di Preghiera. Bari città dell'Ecumenismo dedica la Fiaccolata per un augurio di Pace. A termine per i partecipanti Cioccolata calda e dolci. Per le iscrizioni e ritiro delle torce rivolgersi alle seguenti associazioni .

1) QUELLI DELLA PINETA,RESP SIG SIFANNO VIA NUCCIA SERRA 23 CELL 3391070229

2)CIRCOLO ACLI DALFINO PIAZZ ODEGITRIA 28 FANELLI 080,5210355 , ANTICHE DELIZIE ,VIA JIAPIGIA 61 RIONE JAPIGIA

3) BARI ROAD RUNNERS , RESP, PIEPOLI 329 8103000 VIA LATERZA 11

Appuntamento per tutti per onorare il SANTO PATRONO e per gridare "NEL NOME DI SAN NICOLA , FERMATE IL BUIO DELLA GUERRA , E ACCENDIAMO LE FIACCOLE DELLA PACE".