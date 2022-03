Bari con l'Ucraina, da Piazza Odegitria la 'Fiaccolata della Pace'

Anche Bari scende in campo per dire 'no alla guerra' e far sentire la propria voce a sostegno dal popolo ucraino con una 'Fiaccolata per la pace' promossa da Acli Puglia giovedì 17 marzo 2022 alle ore 17:30 in piazza Odegitria nei pressi della Cattedrale.

Il percorso: piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, strada Palazzo di Città, Corte del Catapano, largo Urbano II e piazza San Nicola.