Una fiaccolata per la pace a Grumo Appula: Pier Dragone in concerto contro la guerra

L’iniziativa in programma mercoledì 9 marzo, è organizzata dalla a.p.s. WhatsAppula di Grumo Appula per testimoniare il proprio dissenso alla guerra in corso fra Russia ed Ucraina e a tutte le forme di violenza.

Una fiaccolata per la pace a cui chiunque vorrà potrà partecipare portando con sè una fiaccola, una candela e volendo una bandiera della pace e unendosi al corteo che partirà alle ore 18.30 da Piazza Devitofrancesco (Grumo Appula). Il percorso della fiaccolata si svilupperà poi attraversando via Monteverde e Corso G. Garibaldi fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto (Monumento ai Caduti).

Qui, all’arrivo del corteo, intorno alle 19.30, avrà luogo un concerto di Pier Dragone che proporrà un repertorio di brani d’autore contro la guerra tratte dal panorama musicale sia italiano che internazionale. Titoli come “Imagine”, “Blowin' in the wind”, “Coprifuoco”, “Il disertore” e tanti altri ancora risuoneranno come messaggio di pace contro ogni forma di violenza nel mondo.

Pier Dragone è un cantautore italiano, nato nel 1979 a Matera e cresciuto in provincia di Bari, dove vive tutt’ora. Il contesto famigliare e culturale che lo circonda fin dall’infanzia, particolarmente stimolante, sensibile alla musica, al teatro e all'arte in genere, gli ha permesso di sviluppare precocemente la sua attitudine alla creatività. Durante gli studi ha approfondito tutti gli aspetti tecnici e teorici della musica, così come quelli più emotivi e psicologici (si è laureato con una tesi sulla Musicoterapia ed ha ottenuto e gestito per un anno l’insegnamento di “Fondamenti e didattica della Musica” all’Università degli Studi di Bari).

Per maggiori informazioni sull’evento scrivere a grumo.appula@virgilio.it