Fiammelle, visioni e suggestioni sonore aspettando i falò

Il fascino del fuoco a Putignano incontra la magia del Natale grazie all’accensione dei falò sparsi per tutta la città in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia. Una tradizione popolare che quest’anno, nella serata di domenica 11 dicembre, si arricchisce di un contenuto nuovo, rispettoso dei luoghi, dei valori sociali, del contatto umano, dell’arte e della sostenibilità.

Saranno le viuzze e le piazzette del centro storico ad ospitare progetti artistico/musicali dalle sonorità autentiche, eseguiti rigorosamente dal vivo, con il fine di creare un itinerario suggestivo all’insegna della riduzione degli sprechi, nell’ottica del risparmio energetico e del riutilizzo.

Infatti, nei pressi delle postazioni, gli artisti rinunceranno il più possibile all’utilizzo di amplificazioni, saranno impiegati piccoli oggetti d’arredo recuperati e sarà parzialmente oscurata la pubblica illuminazione ricorrendo all’utilizzo delle caratteristiche padelle romane che, con le loro “fiammelle”, creeranno quell’atmosfera capace di immergere i visitatori in un percorso magico ed autentico che si estenderà da via San Lorenzo per giungere a via Marascelli (Porta Nuova). Nel “labirinto” sarà possibile assaggiare qualche prelibatezza ed ammirare estemporanee artistiche proposte dai ragazzi dell'Associazione MALA Studenti

#Fiammelle è un evento inserito nell'ambito del progetto è peccato, portato avanti in sinergia con ANPIT BARI, ed è ideato e promosso dall’associazione culturale Trullando in collaborazione con L’Officina dei Saperi e rientra nella programmazione natalizia di Rossana Delfine - Assessora Comune di Putignano Comune Di Putignano “Per le strade del Natale”.