 “Metti in moto il dono”, tutti gli eventi in calendario con la Fidas Pugliese

Anche la Fidas Pugliese Donatori di Sangue - Odv partecipa a “Metti in moto il dono”, il calendario di eventi pensati per promuovere il dono nel periodo estivo, per sostenere il valore della vita in un tour che unirà tutta Italia e per abbinare la passione per le due ruote alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Diversi gli appuntamenti legati all’iniziativa promossa da Fidas Nazionale, alcuni in calendario nei prossimi due weekend, altri già svolti o in programma ad inizio ottobre.

Un primo appuntamento si è tenuto sabato 4 settembre all’interno dell’Aeroporto Militare di Gioia del Colle (Ba) dove la Fidas Fpds Gioia ha avviato le attività con il Vespa Club Gioia durante una tappa del Giro Vespistico dei 3 Mari con la prospettiva di “unire le forze” ed operare insieme sul territorio. Un ulteriore momento di raccordo tra il mondo delle due ruote e le associazioni di donatori di sangue si è tenuto domenica 5 settembre a Corato (Ba) nel corso della Gimkana in Vespa - Campionato Interregionale di Puglia e Basilicata.

Il primo tra i prossimi eventi, invece, si svolgerà domenica 12 settembre 2021 a Massafra (Ta) in occasione del Raduno Nazionale “Vespeggiando nella Terra delle Gravine”. Gli iscritti ai Vespa Club e i donatori delle sezioni Fidas Pugliese si incontreranno a Gioia del Colle per partire alla volta della cittadina tarantina, seguendo un percorso che tocca i Comuni di riferimento delle stesse sezioni Fpds. Al raduno sarà presente una rappresentanza della Fidas Fpds Massafra con uno stand informativo.

Il secondo si terrà sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 a Trinitapoli (Fg): in questa occasione sarà possibile seguire il percorso dei partecipanti al Raduno Nazionale “Decennale 2011-2021 del Vespa Club di Trinitapoli” durante il tragitto che partirà dal sud-est barese e toccherà i Comuni in cui è presente una sezione Fidas Pugliese. A Trinitapoli sarà presente una rappresentanza della Fidas Fpds Barletta con uno stand informativo.

Obiettivo del doppio appuntamento sarà quello di promuovere la donazione presso tutti gli appassionati delle due ruote, in particolare presso tutti gli iscritti ai Vespa Club pugliesi. Ai partecipanti dei raduni sarà chiesta una donazione o la disponibilità a donare su chiamata. Fidas Pugliese Donatori di Sangue - Odv sarà presente agli eventi con propri stand, con gadget e con dei moduli di raccolta dati da trasmettere poi alle sezioni di riferimento.

Toccherà alla Fidas Fpds Isotta Fraschini, in collaborazione con il Vespa Club Bari, invece, coordinare gli appassionati delle due ruote e i donatori coinvolti lungo le città interessate dai due percorsi (San Severo, Canosa, Ruvo, Corato, Andria, Martina Franca, Putignano, Altamura, Cassano, Acquaviva delle Fonti, Bitritto, Sannicandro di Bari e Lecce).

Domenica 12 settembre, inoltre, i soci dell’Old Cars Club - ASI - automotoclub di Bari, sempre molto sensibile alle attività sociali, durante la terza edizione della “Passeggiata Moto e Monti” si recheranno a Matera, attraversano una parte della Murgia Barese, indossando i gilet gialli promozionali di “Metti in moto il dono”.

Domenica 3 ottobre 2021, infine, in programma un evento a Gioia del Colle (Ba) che sarà anche momento di ringraziamento per la collaborazione con i Vespa Club aderenti al progetto “Metti n moto il dono” di Fidas. Prevista la presenza di auto storiche, vespe e moto, con dj set musica anni Ottanta e Novanta e ballerini stile Swing.

Ulteriori informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito www.fidaspugliese.it e attraverso i canali social della Fidas Fpds su facebook e instagram.