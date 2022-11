Quinta Fiera del Disco di Bari

La 5° FIERA DEL DISCO, CD e VINILE, nuovo, usato e da collezione, A BARI!

L’INGRESSO è GRATUITO!

Non lasciatevi scappare l’annuale appuntamento con la Fiera del Disco,

Protagonista dei numerosi eventi: il vinile!

nella sua nuova veste: “IL CIRCO DEI VINILI”! Da Settembre 2022 ad agosto 2023 in 42 tappe italiane la musica è in viaggio, in Italia, grazie a Ernyaldisko… come una carovana circense.

Settima tappa Bari!

Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2022, presso il Palamartino, Via Napoli 260, tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD: due giornate gratuite per collezionisti e profani alla ricerca della propria colonna sonora.

La Fiera del Disco diventa un percorso nazionale con “Il circo dei vinili”: Marco Massari, organizzatore delle Fiere del Disco, presenta al pubblico questo nuovo brand, che arricchisce gli eventi delle Fiere del Disco di nuova energia. “Siamo gli unici in Italia ad organizzare fiere su tutto il territorio nazionale con la collaborazione degli espositori più qualificati ed esperti, per eventi di valore; dalle presentazioni di libri, di dischi, di artisti emergenti e personaggi con una lunga carriera alle spalle, mostre e musica.

Servizi offerti in Fiera:

– Area Food & Drink

– Ampio Parcheggio a pochi metri

– Ingresso libero per gli amici a quattro zampe

– ATM nelle vicinanze

La 5° Fiera del Disco di Bari si terrà Sabato 19 Domenica 20 Novembre 2022, presso il Palamartino, Via Napoli 260 , e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 21:00, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. Ampio parcheggio disponibile.