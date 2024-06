Prima edizione della Fiera del disco a Molfetta, stand con vinili e cd nuovi, usati e da collezione

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 9 alle 21, il Gran Shopping Mongolfiera Molfetta ospita la prima edizione della Fiera del disco con i migliori espositori provenienti da tutta Italia, occasione unica per collezionisti o semplici appassionati per scambiare o acquistare cd e vinili a 33 e 45 giri. Due giornate gratuite e ricche di musica, per un viaggio nella magia della musica analogica lungo i 35 stand selezionati con attenzione da Ernyaldisko e Music Day Roma, due grandi e consolidate realtà del panorama dell’organizzazione delle fiere del disco, che porteranno in Puglia espositori provenienti da tutta Italia, specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Curiosare tra gli stand permetterà non solo una full immersion tra i vinili a 33, 45, i Mix, i CD e i DVD di musica, ma anche di ampliare la propria cultura musicale e conoscere tanti altri appassionati.

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online.

Da un decennio ormai è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud. Music Day Roma dal 2012 organizza la Fiera del Disco di Roma, Faenza in concomitanza con il MEI e Ferrara, Gabicce, Castiglione del Lago, L’Aquila e Roma all’interno dei Festival estivi.

Dal connubio di queste due grandi e consolidate realtà del panorama dell’organizzazione delle “fiere del disco” nasce una proficua collaborazione che vede l’organizzazione delle Fiere del Disco di Perugia, L’Aquila, Rieti, Napoli, Terni, Caserta a cui si aggiunge anche Molfetta.