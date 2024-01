Arte, folclore e divertimento a Rutigliano con il Concorso Nazionale e la Fiera dedicati al Fischietto in terracotta

Tornano a Rutigliano i due grandi appuntamenti di Gennaio con l’arte, il folclore e il divertimento: il CONCORSO NAZIONALE DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA, giunto alla 35^ edizione, e la secolare FIERA DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA.

Il Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta, competizione artistica, unica nel suo genere in Italia, annualmente vede protagonisti i più importanti artisti italiani della terracotta.

L’edizione 2024, che ha come tema «R-ACCOGLIERE: PONTI DI DIALOGO», vede in gara 30 concorrenti, provenienti dalle seguenti regioni italiane: LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, PUGLIA, UMBRIA, VENETO.

La cerimonia di apertura della Mostra delle opere in concorso è in programma VENERDÌ 12 GENNAIO alle ORE 18.30 nel MUSEO CIVICO DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA «DOMENICO DIVELLA» (Palazzo San Domenico - Via Leopoldo Tarantini, 28), con animazione musicale della storica Bassa Musica «Vito Guerra - Città di Carbonara».

All’autore dell’opera vincitrice andranno 1.300 euro; 600 euro per il fischietto secondo classificato; 400 euro per il terzo.

Previsti anche alcuni riconoscimenti speciali: «Fischietto Giovane» (scelto tra le opere di autori under 30), «Fischietto Satirico» (il fischietto più ironico), «Fischietto Popolare» (scelto dai visitatori della mostra nella giornata del 17 Gennaio attraverso una regolare votazione).

Tutte le opere vincitrici andranno ad arricchire l’esposizione del Museo del Fischietto in terracotta.

La Fiera del Fischietto in Terracotta si svolgerà invece nella Pineta Comunale per tutta la giornata di Mercoledì 17 Gennaio, con il Corteo dei Cavalli di Sant’Antonio Abate per le vie della città e la Benedizione degli animali alle ore 16 in Largo Domenico Divella.

La Fiera del Fischietto in Terracotta si svolgerà anche nelle giornate di Sabato 20 Gennaio e Domenica 21 Gennaio, in Piazza XX Settembre e nel Borgo Antico, tra bancarelle della terracotta, stand di eno-gastronomia tipica, artisti di strada, concerti musicali, mostre, visite guidate e attività varie.

Nella foto, il podio dell’edizione 2023 del Concorso Nazionale.

Da sinistra: « Siamo alla frutta…Meloni a prova!» di Vito Moccia di Rutigliano (Ba), secondo classificato; « Per ora sto in piedi ma non mi posso mangiare anche l’altra» di Luigi Scuro di Bassano del Grappa (Vicenza), primo classificato; «Il mio fragile equilibrio esistenziale» di Patrizia Capasso di Rutigliano (Ba), terzo classificato.