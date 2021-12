A Monopoli la 'Fiera regionale dell'eccellenza 2022'

La Fiera Regionale Dell'Eccellenza giunta alla sua 12^ edizione, si svolgerà a Monopoli dal 22 aprile al 1 maggio 2022 presso zona Cala Paradiso S.S.16-uscita Monopoli Sud.

E' una manifestazione fieristica che promuove le tradizioni Regionali dell'Artigianato, dell'Agricoltura, del Commercio, dell'Edilizia, della Tecnologia e della Gastronomia confrontandole e valorizzandole con le realtà locali.

Fiore all'occhiello Salone Sposi, la kermesse primaverile che mette in mostra tutto ciò che riguarda per organizzare eventi e matrimoni, attraverso un percorso suggestivo tra gli scenari e le location più belle delle puglia.

Evento nell'evento " I Giardini D'Eccellenza" 3 concorso, si tratta di una competizione i quali i migliori vivai della Puglia, gareggianno per il titolo di miglior Giardino D'Europa creando luoghi incantevoli e meravigliosi, dove il visitatore potrà immergersi in un area a verde meravigliosa, scattare foto e dare la propria valutazione attraverso un voto.



Per questa EDIZIONE EVOLUTION é assicurato l'arrivo di oltre 100.000 mila visitatori, con la partecipazione di circa 300 aziende di ogni settore e distinti per padiglione.

Il visitatore seguendo il percorso avrà modo di visionare ogni categoria e stand arrivando nella zona finale enogastronomica e giardini D'Eccellenza, dove potrà godere di spettacoli ed eventi e degustare le tradizioni culinarie pugliesi ed interregionali.



La Fiera Regionale Dell’Eccellenza sviluppa ad ogni edizione nuove idee, novità ed entusiasmo in grado di suscitare il coinvolgimento del pubblico, si adatta a qualsiasi età, divertimento assicurato per adulti,giovani ma anche per i più piccoli che trascorrono dieci giorni di fiera in maniera piacevole, divertente e produttiva.



Ingressi e orari

Inaugurazione 22 aprile ore 20.00

Festivi sabato/domenica/25aprile dalle 10.00-24.00

Feriali dalle 16.00-23.00

Ticket solo 3,00

Bambini fino a 12 anni ingresso gratuito



Per informazioni e prenotazioni stand chiamate il numero 3289611658 oppure visitate il sito www.reginaeventi.it