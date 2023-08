Fiera di San Lorenzo, nel borgo antico di Rutigliano, mercatini, intrattenimento e rassegna astronomica

Prezzo non disponibile

La Fiera di San Lorenzo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti ed attesi dell'estate rutiglianese. Una tradizione che si rinnova da secoli.

Dalle 17.00 di oggi alle 14.00 di domani 10 agosto, via Dante ospiterà la 481esima edizione della Fiera, impreziosita dalla presenza di oltre cento espositori e da tante novità.

Tanti gli eventi previsti, oggi, a Rutigliano. Alle 18.00, nel borgo antico, spazio all'intrattenimento per i più piccoli con la «Caccia al tesoro nel centro storico» organizzata dall'Associazione Biancofiore.

Alle 19.30, è in programma la ciclo-passeggiata «Pedalando sotto le stelle..con una stella in più», a cura di Azetium Bikers, con partenza dal Play-Seven in contrada Cicco Severini.

Alle 21.00, infine, appuntamento nel cortile della scuola Settanni (corso Cairoli) con il primo atto della rassegna astronomica «Osservatour - Notti Stellate» organizzata dalla Cittadella Mediterranea Della Scienza Bari.