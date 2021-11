Con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi in “Figlie di Eva” parte la la stagione di prosa a Polignano

Un mix di talento e volti conosciuti al pubblico teatrale animeranno la stagione di Polignano, promossa dal Comune di Polignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Da dicembre ad aprile, cinque saranno gli appuntamenti al Teatro Vignola che terranno compagnia agli spettatori nella prima stagione di prosa post-chiusure per la pandemia.

Si comincia l’11 dicembre con un trio di attrici di assoluto livello: Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi in “Figlie di Eva” per la regia di Massimiliano Vado

Sabato 11 dicembre 2021

Marioletta Bideri per Bis Tremila produzioni

Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi

FIGLIE DI EVA

di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello

e con Massimiliano Vado

scene Mauro Paradiso

costumi Laura Di Marco

regia MASSIMILIANO VADO

Figlie di EVA è la storia di un uomo potente, che raggira tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. Figlie di EVA è tre storie in una, come sono tre i nomi delle protagoniste: Elvira, Vicky e Antonia. Elvira. Dietro a ogni grande uomo c’è una grande donna: la segretaria. E lei è la Cadillac delle segretarie! Elvira sa, Elvira vede, Elvira risolve. A lei, il Cardinale Richelieu, le fa un baffo. Vicky. Moglie tradita, è una “povera donna di lusso”, sposata per il suo patrimonio. Un po' ingenua, un po' scaltra, un po' colomba, un po' volpe. Anzi lince, nel senso della pelliccia. Antonia. Prof di latino, emigrata, precaria, ma bellissima! Comunque romantica in attesa del primo amore e di una cattedra. Cosa le lega? Nicola Papaleo. Sindaco disonesto che le inguaia tutte e tre per diversi motivi. Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano sentimento di vendetta, si coalizzano: lo vogliono morto. Anzi, meglio: lo vogliono trombato, come si dice dei politici che perdono le elezioni. Perché un politico trombato è più morto di un morto. Scopo del gioco? Far sì che l’odiato Papaleo non venga rieletto sindaco.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI

Il botteghino del Teatro Vignola (Via Rimembranza, 13 - tel. 080.4249910) sarà aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

I biglietti per lo spettacolo FIGLIE DI EVA saranno in vendita al botteghino dal giorno 10 dicembre. I biglietti per le singole recite saranno in vendita dal giorno successivo all’ultima rappresentazione e on line su www.multisalavignola.it

Gli abbonamenti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 35 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai disabili con 104/92 e ai gruppi di almeno 10 persone.

Le riduzioni non sono cumulabili. I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta, al personale di sala.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti .

ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI

Serali: porta ore 20.30 - sipario ore 21.00

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato.

Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO

TEATRO VIGNOLA

Viale delle Rimembranze, 13

080.4249910