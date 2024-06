Due appuntamenti a ingresso libero al Cineporto di Bari per il ciclo 'Geografie contemporanee'

La programmazione estiva di Apulia Film Commission, prima di spostarsi all’Arena dell’Apulia Film House, inizia con due appuntamenti programmati al Cineporto di Bari (ingresso libero dal Monumentale della Fiera del Levante) per il ciclo “Geografie contemporanee”.Martedì 4 giugno alle 21, è prevista la proiezione del film “Memory” (2023) di Michel Franco, introdotto dal critico cinematografico Domenico Saracino.

Il film è valso a Peter Sarsgaad la Coppa Volpi come miglior attore all’ultima Mostra di Venezia, grazie a un’interpretazione intensa e delicata, che si accorda perfettamente alla fragilità, alla veemenza, al senso di resistenza della coprotagonista Jessica Chastain. “Memory”, tra i film più belli usciti di recente, è una storia d’amore sofferta e tenera, girata da una macchina da presa livida e fremente, e solcata da una colonna sonora che è un colpo al cuore. Due esseri marginali, disarmati, che si incontrano e si tengono. Da qui Michel Franco arriva a ripensare nettamente il suo cinema, portando a compimento il suo capolavoro.

Per il secondo appuntamento, giovedì 6 giugno alle 21 al Cineporto, sarà di scena un altro degli autori maggiori del cinema contemporaneo Christian Petzold con il suo “Il cielo brucia”. Introdotto dal critico cinematografico Massimo Causo, si tratta di una commedia estiva in cui due amici artisti (Felix e Leon) si incontrano in una casa al mare, si confrontano evidenziando le loro debolezze, le loro contraddizioni, tanto più in relazione a una donna (la musa di Petzold, Paula Beer) che va e viene come fosse una brezza. Presentato in concorso all’ultimo Festival di Berlino, “Il cielo brucia” ha la leggerezza della luce estiva e il senso della poesia di un tramonto sul mare, complice anche la colonna sonora che è degli austriaci Wallners. Un’altra vetta per il regista tedesco che già con “Undine” aveva ammaliato e commosso.