Al Cineporto di Bari la proiezione del film Monica per la rassegna “Registi fuori dagli ScheRmi”

Inaugurata la dodicesima edizione con la sconvolgente opera prima di Philippe Petit, “Registi fuori dagli ScheRmi” prosegue il suo cammino tra immagini e autori del cinema internazionale riportando a Bari il regista Andrea Pallaoro, già ospite della rassegna nel 2014, domani, martedì 6 dicembre alle 20.30 al Cineporto di Bari (ingresso libero fino a esaurimento posti). Sullo schermo scorrerà la sua opera più recente, “Monica”, in concorso all’edizione scorsa della Mostra del Cinema Venezia. Dopo la proiezione, il regista dialogherà con il direttore artistico Luigi Abiusi, Cristina Piccino del quotidiano il Manifesto e Beatrice Fiorentino, delegata generale della Settimana Internazionale della Critica.

Durante la scorsa estate “Registi fuori dagli ScheRmi” aveva affrontato il tema dell’identità, in particolare dell’identità sessuale, in un contemporaneo sempre più liquido, contraddittorio, spesso retrogrado, attraverso due film e due registe di grande sensibilità: “Calcinculo” di Chiara Bellosi e “Piccolo corpo” di Laura Samani. E ora continua questa indagine secondo un’ulteriore prospettiva, lo sguardo profondante, lucido e pieno di “pietas” di Andrea Pallaoro.

“Monica” racconta la storia di una donna, che dopo vent’anni torna nella sua casa natale, in Midwest, per badare e accudire la madre gravemente malata. Il film delinea un ritratto intimo di Monica, questo il nome della donna, tramite alcuni temi importanti della sua vita, come l’abbandono di una famiglia divisa, l’invecchiamento e soprattutto il perdono. Un’esistenza, la sua, fatta più di dolore che di gioie, di tanti momenti in cui ha avuto paura e di tanti altri in cui si è dovuta far coraggio da sola. Un’esplorazione della condizione umana, che si abbandona al rifiuto per poi trovare redenzione nell’accettazione. Nel cast di “Monica”: Trace Lysette, Patricia Clarkson, Emily Browning, Joshua Close, Adriana Barraza, Graham Caldwell e Ruby James Fraser.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.