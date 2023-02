Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si raccoglie in “Finché avrò voce di dolcezza e rabbia. La canzone d’autore tra arte e letteratura” insieme al duo composto dalla voce di Elisabetta Previati e dalla chitarra di Paolo Troccoli.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con Agìmus, che spazia all’interno della musica d’autore italiana ispirata all’arte, alla letteratura e alla poesia: “Modì” di Vinicio Capossela che narra la storia di Amedeo e Jeanne Modigliani, Brunori Sas che dà voce alle passioni di Frida Kahlo, Mango e la sua “Monna Lisa” e tanti altri capolavori, tra cui pezzi più ricercati come “Ophelia” di Guccini e la perla rara ispirata alla battaglia di Austerlitz, firmata Radius-Battiato e originariamente interpretata da Giuni Russo, formeranno un arcipelago incantato, scandito dalle presentazioni recitate dall’attore Pietro Caramia, che racconterà le storie dietro le composizioni, e dalla riproduzione di un quadro appositamente scelto per ciascuna canzone. Tutto affidato alla sensibilità della voce di Elisabetta Previati, formazione musicale in Canto, Pianoforte e Musica polifonica con diversi maestri, tra cui Gabriella Schiavone, Paola Arnesano e Pippo Lombardo, membro del Quattordicetto Cetra, soprano del Palazzo Incantato, fondatrice e direttrice di Le Nuvole, quintetto vocale femminile dedicato all’opera di Fabrizio De André, e collaborazioni del calibro di Faraualla, Nuevo Tango Ensemble e Nico Girasole, e della chitarra di Paolo Troccoli, musicista autodidatta, una ricca discografia al suo attivo, in cui spiccano “Quattro Canzoni” e “Il grande concerto della mia vita”, e una carriera che, grazie alla sua versatilità, lo vede esibirsi in un repertorio che va dalla musica folk alla musica d’autore e al tango argentino.