Finestre sull’arte per 'Le giornate europee del patrimonio' a Noicattaro

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, il Palazzo della Cultura di Noicàttaro apre straordinariamente le sue porte, invitando appassionati e curiosi ad immergersi nei tesori che custodisce. L’ex convento dei Carmelitani, oggi sede della Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea, sarà al centro di “Finestre sull’arte. Giornate Europee del Patrimonio”, la due giorni che il 26 ed il 27 settembre prossimo aprirà l’VIII edizione di “Alla Scoperta di Noja”.



''Sabato 26 e domenica 27 settembre ammireremo insieme il patrimonio artistico e culturale della Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea: qui sono custodite opere di artisti come Dyalma Stultus, Aldo Frangioni, Franco Bulletti, Paolo Pesciullesi, Paolo Tredici e Michele Damiani. Potremo inoltre visitare lo studio originale dello scienziato Nicola Pende. Le visite guidate, a cura delle guide turistiche abilitate dell’associazione Work in Color, si svolgeranno la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e la sera dalle 17.00 alle 22.00.



Sabato 26 settembre il chiostro del Palazzo ospiterà un laboratorio di lettura dedicato ai più piccoli. L’attore Ivan dell’Edera accompagnerà bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni alla scoperta dei testi di Gianni Rodari. Il laboratorio, promosso dal Presidio del libro di Noicàttaro, avrà luogo dalle 17.00 alle 20.00''.



La partecipazione ad entrambi gli appuntamenti avverrà con ingressi contingentati previa prenotazione telefonica obbligatoria al numero 376.0517193.



Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti.



L’iniziativa è realizzata a cura dall’associazione Work in Color, in collaborazione con Presidio del Libro e Pro Loco di Noicàttaro, grazie al contributo del Comune di Noicàttaro.