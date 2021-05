Fiorella Mannoia in concerto ad Alberobello con 'Padroni di niente - tour'

(info e dettagli su biglietti e prevendite su «Friends and Partners» e «TicketOne»

Fiorella Mannoia ad Alberobello con «Padroni di niente-tour». L'appuntamento è per il 17 agosto in piazzale Biagio Miraglia.

La cantautrice italiana sarà nella Capitale dei trulli per un concerto unico, una perla incastonata nella estate alberobellose, ai piedi della splendida cornice del rione Monti, uno dei cinque siti patrimonio dell’umanità nell’anno dei 25 anni del riconoscimento Unesco.