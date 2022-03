'Fiori d'Acciao' in scena al Teatro Traetta di Bitonto con Tosca d'Aquino, Rocio Morales, Emy Bergamo

Giovedì 24 marzo al Teatro Traetta di Bitonto in scena 'Fiori d'acciao' con Tosca d'Aquino, Rocio Morales, Emy Bergamo

Fiori d’acciaio, nella sua versione cinematografica, è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza, insieme a Piccole donne, Harry ti presento Sally e Colazione da Tiffany: storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combattono e qualche volta muoiono. Fiori d’acciaio è per me l’occasione di costruire, con un cast così ricco e variegato, una banda di soliste, in grado di suonare insieme ma di battere in volata quando serve; disegnare personaggi anche estremi ma capaci di ascoltarsi, o di imparare strada facendo ad accogliersi senza snaturarsi. Solo da adulta ho scoperto che il film era tratto da una pièce teatrale, ancora attualissima, sotto un superficiale strato di polvere fisiologico, e perfettamente rappresentativa di un microcosmo, quello del negozio di provincia, che è specchio di macrocosmi le cui dinamiche, perfino oggi, fanno fatica a cambiare. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare l’ambientazione di fine anni ’80, perché ci permette di osservare un tempo appena trascorso e ci racconta che siamo già nel futuro. E forse anche perché l’immagine e lo stile di quel periodo, negli abiti, negli arredamenti, ma soprattutto nella musica, sono identificativi di un momento storico diventato ormai glamour.

(Michela Andreozzi)

Francesco e Virginia Bellomo

Tosca d’Aquino, Rocio Morales, Emy Bergamo

FIORI D’ACCIAIO

di Robert Harling

e con Emanuela Muni, Martina Difonte, Giulia Weber

scene Carlo De Marino

musiche Roberto Procaccini

aiuto regia Giulia Nervi

costumi Mara Gentile

regia di MICHELA ANDREOZZI, MASSIMILIANO VADO