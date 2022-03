Fire Walking Experience Falò di San Giuseppe a Noci

Torna l'EXPERIENCE invernale tra le più folcloristiche di sempre! Una delle celebrazioni dell’anno legata ai cicli naturali,al rito del tempo che passa. Anche nella tradizione legata alla festa di San Giuseppe, ritroviamo l’usanza del fuoco e più precisamente dei falò dove la notte si illumina della danza scoppiettante del fuoco, elemento di celebrazione e rito vero e proprio per scacciare definitivamente l’ombra dell’inverno dalle terre.

La notte del 19 Marzo ha in sé molteplici significati legati al preludio di primavera al ciclo delle stagioni e all'inizio di un nuovo periodo per il raccolto.

''Vi condurremo in una sorta di "pellegrinaggio" tra le zone di confine di contrade e campagne in cui questo culto è molto sentito, fino a festeggiare tutti insieme attorno al falò dove corpo e anima potrà scaldarsi e rifocillarsi con cibo, vino e musica. Vivi con noi tra sacralità,mito e folclore la celebrazione del ciclo stagionale e l'arrivo di una nuova primavera con il rituale propiziatorio di buona fortuna del nuovo anno attraverso il culto Norreno, ognuno sarà libero di partecipare al rito del fuoco in cui si scrivevano su una pergamena i pensieri che si intendeva consacrare al passato''.

h 14.45 - Incontro con le guide e registrazione partecipanti

(Il luogo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione anche tramite punto GPS)

h 15.00 - inizio esperienza trekking

h 18.30 circa -fine trekking con arrivo ai falò

h 19.00 circa - RITO Norreno del Fuoco

h 19.30 circa - grigliata davanti al fuoco e hospitality Pugliatrekking

