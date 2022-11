Diritti ai diritti, il flashbookmob con lo scambio dei libri e il tour a bordo di “Diritti Bari Bus”

Nell’ambito del programma di contrasto alla povertà educativa “Diritti ai diritti” promosso dall’assessorato al Welfare e curato dalla Biblioteca dei Ragazzi[e], venerdì 18 novembre, alle ore 17, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Cavallo di Ceroli, si svolgerà l’evento cittadino “Flashbookmob”, un momento di festa durante il quale si alterneranno letture teatralizzate in più lingue di albi illustrati ispirati ai Diritti dell’infanzia e adolescenza. Nel corso dell’evento minori e famiglie partecipanti si scambieranno libri e doneranno dei testi ai ragazzi che frequentano i Centri servizi per le famiglie e gli Spazi sociali per leggere.

Nell’occasione saranno regalati i segnalibri dell’iniziativa con la declinazione multilingue dei quattro diritti selezionati per la manifestazione: il diritto “ad avere diritti”, “ad essere noi”, “all’immaginazione” e “al futuro”.

La partecipazione all’evento è libera: la cittadinanza è invitata a portare con sé uno o più libri incartati da scambiare e donare.

Domenica 20 novembre, invece, giornata in cui viene celebrata la ratifica della Convenzione internazionale ONU dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alle ore 10, partirà da piazza del Ferrarese il tour di “Diritti Bari Bus”, un itinerario che si snoderà tra i luoghi dei diritti della città, animato da letture teatrali sul diritto di cittadinanza, alla socializzazione e al gioco, e che si concluderà con la messa in scena di una pièce teatrale su “Diritto al futuro per tutt?, nessun? escus?”. Saranno 200 bambini ad attraversare spazi fisici e simbolici della città dove si praticano i diritti scelti dai ragazzi.

Il tour si articola in tre tappe con altrettanti gruppi partecipanti. Sono tre le partenze previste dal programma: alle ore 10, ore 11 e ore 12.

La manifestazione “Diritti ai diritti” finora ha coinvolto oltre 2.500 persone, tra bambini e adulti, portando in ogni quartiere della città di Bari un ricco calendario di appuntamenti tra attività di formazione e informazione, letture animate e ad alta voce, spettacoli teatrali e di danza, atelier ludico-creativi, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori audiovisivi e di fumetti, atelier di scrittura e musicali.