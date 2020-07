Focaccia Birra Live music e Dance

VENERDI 31 LUGLIO ORE 21,00 - Come da tradizione Barese FOCACCIA E MORTADELLA, BIRRA IN GAN A MAR.

Sotto le stelle in riva al mare, presso il lido AQP (lungomare Bari/san Giorgio) Voice: Singer Angie - DJ Set: Filippo Dattolico. UNICA FORMULA D’ACCESSO: Posto riservato + Focaccia e mortadella + Birra o Calice vino o bevanda € 12. Prenota subito i posti sono limitatissimi 3488791734