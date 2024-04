Focus su ANNIE LEIBOVITZ. E' decisamente una delle fotografe più celebrate al mondo, la prima artista nella storia ad inaugurare una mostra personale alla National Portrait Gallery di Londra. La sua carriera è avvincente e variegata: dalla controcultura degli anni '70, ai lavori per Rolling Stone, dalla relazione con Susan Sontag ai numerosi scatti per Vanity Fair.



Al Mercoledì Fotografico di Aprile guardiamo alla carriera di questa straordinaria artista.



E' ancora possibile partecipare alla OPEN TALK.

L'incontro è dedicato agli fotografi emergenti ma è anche una occasione unica per testare il proprio lavoro fotografico con il pubblico!!!



Per partecipare invia un progetto a ilmercoledifotografico@gmail.com

Regolamento : https://shorturl.at/bhuA3



