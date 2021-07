Fondazione Tatarella: Vittorio Sgarbi presenta "Ecce Caravaggio"

Per la rassegna letteraria “???????? ?’??????”, la Fondazione Tatarella - con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia e dell’Università degli Studi Aldo Moro” - è lieta e onorata di ospitare l’on. Vittorio Sgarbi per la presentazione del suo nuovo libro, “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi”, a ????, il ?? ?????? ?.?., ???? ??? ??.??, nella suggestiva cornice di Villa de Grecis, in ??? ????? ?????, ??.

“Ecce Caravaggio”, edito da La nave di Teseo, è il primo libro che ricostruisce - con documenti, immagini e prove - la storia avventurosa della nuova «apparizione» del dipinto attribuito a Caravaggio. Il tassello più recente nella narrazione del "mito" del pittore lombardo, che lo avvolge fin dalla sua riscoperta nel 1951.

L'evento, dedicato ad uno dei più grandi pittori italiani e ai suoi dipinti ritrovati e poi valorizzati dal 1650 in poi, sarà caratterizzato anche dalla video proiezione di diverse opere che Vittorio Sgarbi, considerato tra i massimi esperti e conoscitori dei quadri di Caravaggio, commenterà con la competenza e la chiarezza che lo contraddistinguono da sempre.



La serata, introdotta dalla giornalista ???????? ?????????, è aperta al pubblico con ingresso gratuito, ?????? ???????????? - per motivi di sicurezza - al seguente indirizzo email:



???????????????????????????@?????.???



*per maggiori informazioni: 338/1541006

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...