La fontana monumentale di piazza Moro illuminata di viola in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas

Giovedì 19 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di viola per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia, che ogni anno solo in Italia colpisce oltre 13.500 persone.

L’amministrazione comunale aderisce infatti alla campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’associazione Nastro viola onlus in collaborazione con le associazioni Oltre la ricerca odv, fondazione Nadia Valsecchi, My Everest onlus e Massimo Borrelli onlus.

Il mese di novembre è dedicato alla consapevolezza di tale malattia e in tutto il mondo si svolgono iniziative su questa patologia ancora oggi poco conosciuta, ma molto aggressiva.