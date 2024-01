La storia della conquista dell’acqua in Puglia nella mostra “La fontana racconta” a Bitritto

torie da custodire tramandare, di fontanine e persone, impresse in 60 scatti e decine di manufatti d’epoca. “La fontana racconta”, la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese (AQP), fa tappa a Bitritto (BA). Dal 24 gennaio al 13 febbraio, fotografie e cimeli che raccontano la storia delle mitiche fontanine di AQP, le cape de firr, icone in ghisa dell’emancipazione della Puglia dalla scarsità d’acqua, saranno a disposizione dei cittadini nella Sala Castello del Comune di Bitritto (piazza Leone). La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

Come sottolineato durante l’inaugurazione dal consigliere di amministrazione di AQP, Francesco Crudele, “questa non è una semplice mostra, ma una suggestiva operazione di recupero della memoria. Le mitiche fontanine di AQP, che oggi diamo per scontate, per i nostri nonni sono state una conquista, la liberazione da sete e malattie. È un messaggio fondamentale da trasferire soprattutto i ai giovani, perché l’acqua è ancora oggi un prezioso bene comune da tutelare. In particolare per una regione come la Puglia, priva di risorse idriche, e in un momento storico come questo, caratterizzato dalla sfida del surriscaldamento globale”.

“La fontana racconta” è un grande progetto di conservazione della memoria, rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole, e insieme l’occasione per sottolineare la centralità del servizio idrico e il ruolo insostituibile dell’acqua pubblica per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio.

Alta 128 centimetri e conosciuta nel Barese come la cape de firr, letteralmente la testa di ferro, la fontanina è la protagonista di questa mostra. Protagonista nelle piazze di tutta la Puglia, è ancora oggi un simbolo della Regione oltre che un utile ausilio per la sete e la calura.

