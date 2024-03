Food for profit un documentario di Giulia Innocenzi e Pablo Dambrosi

AncheCinema, in collaborazione con Animal Law Italia e con i community partner WWF, Global Shapers, Retake Bari, Greenpeace, MIXED lgbtqia+ che patrocinano l'iniziativa, presenta la proiezione di FOOD FOR PROFIT un documentario di

GIULIA INNOCENZI & PABLO D’AMBROSI

durata 90 minuti

Sarà presente l'autrice e produttrice Giulia Innocenzi.

Dopo la proiezione seguirà il dibattito con l'autrice e produttrice Giulia Innocenzi, Alessandro Ricciuti, presidente di Animal Law Italia, moderato da Cesare De Virgilio, organizzatore del tour.

venerdì 5 APRILE 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Biglietti online qui: bit.ly/FOODFOR

Biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema

INFO SMS/WhatsApp 329 64 99 552

P PARCHEGGI a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

INFO Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale del film. Proiettore Sony 4k ad alta luminosità e impianto audio Array Room Match Bose Professional.

FOOD FOR PROFIT

Il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

In questo documentario investigativo con approccio cinematografico, Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. A Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese, raccogliendo informazioni sconvolgenti.

Food For Profit non solo mostra l’orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica di cui godono, ma con una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza.

GIULIA INNOCENZI (REGISTA) è giornalista e conduttrice, conosciuta soprattutto per le sue indagini all’interno degli allevamenti intensivi. Attualmente lavora per Report (Rai3), dove ha mandato in onda inchieste su importanti marchi come Fileni e Prosciutto di Parma e recentemente è riuscita a entrare nell’allevamento grattacielo di maiali in Cina, un’indagine sotto copertura ripresa da diverse testate internazionali. Il suo libro “Tritacarne” (Rizzoli), che svela la realtà dell’industria della carne e del formaggio in Italia, è diventato un bestseller.

PABLO D’AMBROSI (REGISTA) è un film-maker italo britannico. E’ impegnato nei film documentari dal 2008. Ha lavorato per i documentari musicali per artisti del calibro dei Rolling Stones, Paul McCartney e Adele. Ha una lunga esperienza anche nei documentari investigativi, avendo lavorato per diverse inchieste di BBC Panorama e film come This World, vincitore del Prix Europa come miglior documentario di attualità.

JONATHAN REYES (GRAFICO) è un animatore e grafico americano che per il suo lavoro ha vinto anche un prestigioso Emmy. È stato anche direttore creativo di CNN digital.

ALESSANDRO GIOVANETTO (MUSICISTA) è un compositore, produttore e chitarrista italiano laureatosi all'Institute of Contemporary Music Performance e il Royal College of Music di Londra, specializzato in Performance Chitarristica e Composizione per il



