Forbidden colours, musiche di Sakamoto, Piazzolla e Jobim

Sabato 5 marzo 2022 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) Palazzo Pesce si tinge dei “Forbidden colours” della chitarra di Nando Di Modugno, del pianoforte di Rie Matsushita e del contrabbasso di Antonello Losacco.



Un concerto in Puglia che parte dall’ascolto e dalla scoperta reciproca delle produzioni discografiche dei due musicisti: numerose affinità e un comune approccio alla musica li ha spinti a “sperimentare” la loro alchimia. Il palcoscenico si trasforma così nella tela per rappresentare paesaggi e storie immaginarie, per esprimere le sfumature cromatiche degli stati d’animo e delle emozioni attingendo alla tavolozza di melodia, armonia e di compositori come Sakamoto, Piazzolla e Jobim. A interpretare brani propri o di altri compositori saranno Rie Matsushita, pianista e compositrice, nata a Hachinohe in Giappone, studi di Pianoforte e Composizione già all’età di 4 anni e proseguiti fino all’Università di Miyagi, una attività concertistica iniziata in Giappone e giunta a Firenze nel 2016, attualmente trasferitasi in Puglia dove ha inaugurato molteplici collaborazioni con artisti e realtà musicali del luogo, Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio Piccinni di Bari, studi con Libda Casolaro e perfezionamento con esponenti della scuola spagnola, una appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso e Antonello Losacco, laurea in Musica Jazz con lode, una carriera come bassista e contrabbassista e una grande attenzione alla cura del suono e alla ricerca di un timbro personale, e numerose collaborazioni come Mogol, Sarah Jane Morris e Alberto Parmegiani.Una serata suggestiva per spaziare attraverso sonorità e atmosfere distanti fra loro eppure accomunate da un innato senso di eleganza e bellezza musicale.