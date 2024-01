Al Forma lo spettacolo “Un, due, tre… stella” della compagnia La banda degli onesti

Venerdì 19 gennaio al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni”, organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo “Un, due, tre… stella” della compagnia La banda degli onesti.

Scritto e diretto da Silvano Picerno, impegnato come attore insieme a Elisabetta Rubini, Leo Coviello e Francesco Venturo, lo spettacolo prende forma da una domanda: Cosa succederebbe se scomparisse internet in tutto il mondo? Da questa inquietante domanda parte una vicenda surreale, i cui protagonisti sono Fede e Chiara una coppia è iper-digitale che dipende dalla tecnologia, come la maggior parte di noi. Dopo questo inspiegabile black-out della rete, la disperazione li assale e arrivano persino ad uno scontro verbale con Augusto, un avventore di un bar, “reo” di condurre una vita esattamente all’opposto: senza tecnologia. Da qui inizia una sorta di “viaggio nel tempo” che li porterà fino a quando il mondo digitale non esisteva, e si giocava a… “Un, due, tre… Stella!” A disturbare le loro conversazioni sarà Angelo, un cameriere scorbutico e stralunato, che porterà un pizzico di trascendente in questa vicenda grottesca. Ma quale sarà il vero motivo della scomparsa di internet? Lo scoprirete in questa commedia brillante, dall’umorismo raffinato e con riferimenti nostalgici che faranno ridere ed emozionare, con un finale sorprendente.

In scena ci saranno lo stesso Picerno insieme a Elisabetta Rubini (cugina del famoso Sergio) Leo Coviello e Francesco Venturo. Sul palco i quattro interpretano dei personaggi contrapposti. C’è una coppia iper tecnologica e due invece lontani dalla tecnologia, che conducono una vita più lenta e rilassata. Completano lo staff di questa produzione Antonella Nicoletti direttrice di scena, Nicola Leone che ha curato le scenografie e Dante Zizzari all’audio e alle luci.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20.00 (ingresso a pagamento)