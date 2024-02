Percorso di formazione sulla comunicazione per volontari e volontarie dell'AVIS Provinciale Bari

Parte il prossimo 15 febbraio il percorso di formazione “Comunicare per mobilitare: strategie per una comunicazione efficace, efficiente e consapevole di AVIS”, rivolto alle avisine ed agli avisini delle 16 Avis Comunali dell'Area Metropolitana di Bari, voluto dalla Consulta Giovani di Avis Provinciale Bari e co-organizzato ed erogato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ODV, che ospiterà presso la propria sede gli incontri.



I giovani avisini si sono a lungo interrogati su come riuscire a rendere ancor più coinvolgente l’impegno che caratterizza tutte e tutti coloro che si riconoscono in AVIS e che porta, nella quotidianità, a rivestire l'importante ruolo di essere testimonianza della bellezza del donarsi al prossimo, con il proprio tempo magari, oppure donando il proprio sangue e plasma.



Nasce così l’idea di promuovere un percorso sulla comunicazione: i 9 docenti, individuati dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ODV e tra i massimi esperti della Comunicazione per il Terzo settore, hanno permesso di mettere insieme 7 differenti moduli, per un totale di 32 ore di formazione, prevalentemente basata su attività laboratoriali, che andranno ad articolarsi in 13 lezioni in cui saranno trattati temi strategici, quali i nuovi strumenti per dialogare con le socie ed i soci, gli strumenti utili per la scrittura giornalistica, i livelli di comunicazione del public speaking, nozioni di fotografia e video, grafica ed immagine coordinata. Ampio spazio, poi, sarà dedicato ai social network, con l'intento di promuoverne un loro uso più vicino alle necessità associative.



Un ulteriore modulo è dedicato alle tecniche di coinvolgimento e fidelizzazione di nuove volontarie e nuovi volontari, il people raising, perché, se da un lato si è consapevoli del bisogno di nuove idee e nuovi contributi, è anche vero che sta proprio alle volontarie ed ai volontari avisini acquisire la capacità di intercettare tali positive energie, tanto utili alla crescita di AVIS.



possono essere reperite presso le sedi comunali avisine dell'Area Metropolitana di Bari, oppure scrivendo a: bari.provinciale@avis.it o a giovani.bari.prov@avis.it ; in alternativa, è possibile contattare Avis Provinciale Bari anche allo 080 52 11 695.