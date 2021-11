Formazione Empatica: gentilezza e accoglienza. Al via il corso del CSVSN e di Regaliamoci un Sorriso Odv

Prezzo non disponibile

Acquisire competenze per comunicare con efficacia e trasmettere informazioni e sentimenti attraverso la decodifica della Comunicazione Non Verbale e della Programmazione Neuro Linguistica Bioetica in relazione alla Comunicazione Verbale empatica.

Parte domani, martedì 23 novembre, il corso “Formazione empatica: gentilezza e accoglienza prima di tutto”, progetto del CSV San Nicola e dell’associazione Regaliamoci un sorriso OdV, realizzato attraverso il concorso Formazione Indiretta 2021

Il corso di formazione si terrà dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nella Sala Don Tonino Bello della Parrocchia Sant’Achille a Molfetta

Programma

23/11 – La struttura della Mente, la Metafora dell’Iceberg

30/11 – La comunicazione che vale, i Sistemi Percettivi, i Filtri Sensoriali e la Mimica facciale

07/12 – I comportamenti che aggregano e potenziano le relazioni

14/12 – Comunicazione one to one e comunicazione con un gruppo

relaziona Daniela Poggiolini, ipnoterapeuta e psicologa.

I Volontari di Regaliamoci un sorriso OdV animano il Social Market Solidale a Molfetta, entrando in contatto quotidianamente con oltre 200 famiglie del territorio, appartenenti anche a culture diverse.