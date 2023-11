Formazione del NetworkIDP con Francesca Pennini, CollettivO CineticO, Fatti d’Arte e Francesca Rutigliano

Prosegue la formazione della decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, con gli appuntamenti dedicati agli allievi, insegnanti e pubblico in programma alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari sabato 18 e domenica 19 novembre.

Ospite del progetto Network Teachers sarà, sabato 18 novembre, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Rutigliano con un workshop dedicato ai legami relazionali, affettivi e di appartenenza da coltivare nel ruolo di guide e care giver degli allievi, un percorso in cui l’insegnante abbraccerà il compito di rendere la danza fruibile non solo come massima espressione del movimento creativo del giovane artista, ma anche come fonte di benessere fisico e mentale, buona alleata della salute e di sani stili di vita. Domenica 19 novembre è la giornata dedicata al progetto Network Srudents, gli allievi si confronteranno con Francesca Pennini e il CollettivO CineticO in un workshop che si concentrera? sulla ricerca del collettivo legata al tempo e alla presenza nelle sue declinazioni corporee, tecniche e filosofiche. Si costruisce una dimensione immersiva e ludica che abbraccia ogni vocabolario del corpo, trasformando il quotidiano in un campo di indagine vivo, fertile, inesauribile tramite un eserciziario scenico che coinvolge sempre un corpo che danza e un occhio che osserva. Il rapporto tra azione e visione è elemento fondamentale della consapevolezza scenica e delle pratiche proposte. Il workshop prevedera? una fase di training fisico, una di sperimentazione creativa / compositiva e alcuni momenti performativi, accompagnati da discussioni di riflessione e condivisione.

Nella giornata di domenica è previsto inoltre il workshop con la Compagnia Fatti d’Arte, infatti Mariantonia Capriglione e Raffaele Romita, attraverso un training ludico-teatrale e di ensemble, stimoleranno il mondo dell’immaginario che permetterà al performer di utilizzare il proprio corpo come strumento per creare nuovi linguaggi. Il workshop pone la sua base sul precetto di “ascolto” di sé e dell'ensemble, per offrire ai danzatori la possibilità di ampliare i propri strumenti espressivi, potenziare la qualità interpretativa e la consapevolezza della propria identità artistica.

Domenica 19 novembre dalle ore 10:30 alle 12:30 sempre alla Casa delle Culture di Bari è in programma inoltre il secondo appuntamento di Azione Prima (ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com), il progetto prevede incontri esperienziali di comunità pensati per rafforzare la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico e culturale locale, attraverso il confronto con realtà culturali, educative e sociali del territorio nazionale, protagonista di questo incontro è Francesca Rutigliano.

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia si intitola Tessere Trame, per festeggiare la danza intesa come connettore tra mondi e realtà differenti, in dieci anni di attività il progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, ha intrecciato relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud, da una parte all'altra del mondo.

Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., in questa speciale edizione 2023.24 rinnova l’offerta formativa dedicata a insegnanti e allievi della danza pugliesi ampliando i progetti pedagogici e mantenendo, allo stesso tempo, la volontà di offrire una visione altamente professionale a chi aderisce ai percorsi. Insegnanti e allievi hanno l’opportunità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica.

Il progetto vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

Tutte le informazioni relative all’edizione 2023-24 del NetworkIDP sono disponibili sul sito www.networkdanzapuglia.it.