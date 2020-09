Festival Ecomuseale delle Arti, al Parco Collodi di Palese ''Formediterre'' con La casa degli errori

Venerdì 4 Settembre il Festival Ecomuseale delle Arti ospita al Parco della Scuola d’infanzia Collodi, in via Del Turco 1 a Palese, la compagnia Formediterre con LA CASA DEGLI ERRORI, spettacolo per tutte le età che omaggia Gianni Rodari nell'anno del Centenario dalla nascita.

LA TRAMA

A Ceddario Abbe, l’arrivo della stregga #Amatta che fa “magie di tutte le misure”, crea gran scompiglio tra gli abitanti: gli alunni non sono più promossi e fanno sempre un sacco di errori e in paese infuria il Kaos.

Le maestre intervengono chiamando l’ispettore #Pierro’ che decide di andare a trovare la stregga che abita con le sue due figliole in una casa in cui il disordine grammaticale regna incontrastato: la figlia #Acca vuole scappare di casa perché nessuno la pronuncia, ma scoprirà che senza di lei non funziona niente; la piccola #Stelina imparerà le doppie diventando una stellina che corre per tutto il paese illuminando gli errori.

Attraverso interrogatori, immagini, canzoni e scene divertenti, si scopre che quella non è la casa degli Orrori, ma degli Errori. Fortunatamente il pericolo è scampato: la stregga ha messo la “g” incriminata nel posto sbagliato ed in realtà è una magliaia che fa “maglie di tutte le misure”.

Risolto il caso, Pierro’ riparte per una nuova avventura, ha saputo di una nazione divisa in due: una maiuscola e una minuscola… e non può che intervenire!

Liberamente ispirato a "Il Libro degli Errori" di Gianni Rodari

Con: Antonio Minelli, Alessia Carrieri, Silvia Mastrangelo, Antoniella Fanelli

Regia e musiche di Antonio Minelli

Impianto tecnico audio e luci: Luigi Nardelli

Costumi: Vize Ruffo

Prenotazione obbligatoria a ecomuseourbanodelnordbarese@gmail.com, all’ingresso controllo al termoscanner e gel sanificante.