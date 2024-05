Sesto appuntamento con le Forme dell'acqua nelle arti figurative con la docente Rosanna Pucciarelli

L'acqua fondamentale e salvifica. L'acqua con gli occhi degli artisti. L'acqua nelle arti figurative: è il tema del sesto appuntamento con Le forme dell’Acqua, la rassegna organizzata da Donne in Corriera e Acquedotto Pugliese (AQP). L’incontro, in programma lunedì 6 maggio dalle 18 nel Palazzo dell’Acqua di Bari (via Cognetti, 36), vedrà protagonista Rosanna Pucciarelli, docente di Anatomia, Illustrazione Scientifica e Morfologica presso l'Accademia delle Belle Arti di Bari. Introduce e modera Pino Donghi, semiologo ed esperto di comunicazione culturale e scientifica. Ingresso libero.

Pucciarelli guiderà il pubblico attraverso le pitture rupestri fino all'arte contemporanea, in una lunga sequenza di immagini, colorando la realtà ambientale in continua evoluzione. L'acqua, inoltre, sarà lo spunto per raccontare aneddoti e curiosità di alcuni artisti che hanno fatto la storia dell'arte: da Botticelli, celebre con la sua Nascita di Venere, fino a Monet, che proprio sul tema scriveva: “L’elemento base è lo specchio d’acqua, il cui aspetto muta ogni istante per come i brandelli di cielo vi si riflettono conferendogli vita e movimento”. Un lungo viaggio passando per le tele di Hokusai, la cui più grande opera è proprio La Grande Onda di Kanagawa. Senza dimenticare Hein che utilizza l'acqua per creare dei muri in cui intrappolarci lo spettatore.