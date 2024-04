Le forme dell'acqua, viaggio alla scoperta dei tesori sommersi

Bombole e maschere per immergersi nel mondo dell'archeologia subacquea e scoprire tutto quello che si nasconde. Un viaggio reso possibile da H2O: L’archeologia subacquea, quarto appuntamento de Le forme dell’acqua, il ciclo di incontri organizzato da Acquedotto Pugliese (AQP) e Donne in Corriera. Lunedì 8 aprile alle 18, nel Palazzo dell’Acqua di Bari (via Cognetti, 36), Barbara Davidde, già soprintendente nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, guiderà il pubblico in un percorso affascinante alla scoperta dei tesori sommersi. Ingresso libero e gratuito.

Con la complicità di Pino Donghi, semiologo ed esperto di comunicazione culturale e scientifica, Davidde mostrerà come esplorare i fondali grazie alle nuove tecnologie. Illustrerà i processi di restaurazione sott'acqua e la riemersione dei relitti abbandonati sui fondali. Con l'ausilio di immagini e filmati sarà possibile visitare il canale d'Otranto, l'isola di Capraia e Baia Sommer