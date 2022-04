Forme composte, mostra personale Rino Valido

” Forme Composte ” è il titolo della mostra personale di Rino Valido, curata da Baart Gallery, che inaugurerà sabato 14 Maggio alle ore 18,30 presso la sede della galleria in via Calefati 35, a Bari.

L’ esposizione sarà aperta al pubblico dal 14 maggio al 4 giugno 2022 con ingresso libero



Sarà presente l'artista





Rino Valido è un'artista italiano nato a Varazze nel 1947 che vanta un curriculum espositivo internazionale con mostre personali in Italia, Galleria Spazio Onofri, Repubblica di San Marino; Galleria Poleschi Arte Milano, Pietrasanta, Forte dei Marm; Galleria Navicello, Pisa; Galleria Il Guercino, Ferrara; Galleria Le Due Spine, Trento; Savona, Venezia; mostre all'estero, Golf de Valescure, Saint Raphael Francia; Comune di Bagnols-en Foret, Francia; Galerie Besseiche, Parigi; Galleria John Adamsn Londra; Galleria Videmia Arte, Dubai; Galleria MD Arte, Dubai; Galerie Besseiche Saint-Tropez; Galerie Cristine Colas, Parigi; e poi Istanbul, Turchia; Madrid, Spagna; Tunisia; Atene, Grecia; Mosca e mostre museali, Complesso monumentale di Santa Caterina a Finali Ligure, Palazzo Nicolosio Lomellino a Genova, Castell'Arquato Palazzo del Podestà a Piacenza, MUMA Museo del mare Galata a Genova, Fortezza del Priamar a Savona.

Le sue opere sono presenti in importanti collezioni private e pubbliche.





Dal 14 maggio al 04 giugno 2022

Bari, Via Alessandro Maria Calefati, 35 (BA)



TUTTI I GIORNI INCLUSE LE DOMENICHE 9:30-13:00 / 17:00-20:00



14 Maggio 2022, 18:30





COMUNE DI BARI







mail baartgallerybari@gmail.com